وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مجمع الدمام الطبي، ومستشفى بقيق العام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومستشفى الصرار.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاج تنفسي (الدمام).

– طبيب نائب باطنية كلى (للسعوديين/ بقيق).

– مساعد استشاري الطب الباطني (للسعوديين/ الظهران).

– سائق (للسعوديين/ مستشفى الصرار).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).