وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

2019/08/15
الساعة 12:32 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني سجلات طبية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السجلات الطبية، أو إدارة المستشفيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مشرف مراقبة المستندات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2019م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :