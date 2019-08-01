وظائف شاغرة لدى هيئة المساحة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة في مجال المسح البحري وعلوم البحار، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. خبير رسم خرائط بحرية.

. خبير ضبط وضمان جودة رسم خرائط بحرية.

. خبير قاعدة بيانات مسح بحري.

. مستشار علوم بحار.

وأوضحت الهيئة، على أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ذي القعدة 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1440هـ.

ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)