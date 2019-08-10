وظائف شاغرة للجنسين في المستشفى السعودي الألماني بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المستشفى السعودي الألماني عن الدمام، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك وفق التخصصات التالية:

. أطباء (للجنسين).

. أخصائيين طب مساعد.

. فنيين- كافة التخصصات.

. إداريين.

. تمريض (للجنسين).

. موظفين في قسم المالية.

. موظفين في قسم التسويق.

. مصممي جرافيك.

. أخصائي شبكات تواصل اجتماعي.

. موظفي خطوط أمامية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected]).