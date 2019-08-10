وظائف شاغرة للجنسين في المستشفى السعودي الألماني بالدمام

وظائف شاغرة للجنسين في المستشفى السعودي الألماني بالدمام

2019/08/10
الساعة 8:37 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المستشفى السعودي الألماني عن الدمام، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك وفق التخصصات التالية:

. أطباء (للجنسين).

. أخصائيين طب مساعد.

. فنيين- كافة التخصصات.

. إداريين.

. تمريض (للجنسين).

. موظفين في قسم المالية.

. موظفين في قسم التسويق.

. مصممي جرافيك.

. أخصائي شبكات تواصل اجتماعي.

. موظفي خطوط أمامية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected]).



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :