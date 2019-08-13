وظائف شاغرة للجنسين في جمعية ترميم الخيرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية ترميم الخيرية عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الدمام.

وأبرزت الجمعية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الشؤون المالية والإدارية (للجنسين).

. مدير الاستدامة والموارد المالية (للجنسين).

. مدير الاتصال المؤسسي (للجنسين).

. مشرف خدمات مساندة (للرجال).

. أمين مستودع (للرجال).

. فني إنتاج وتصوير (للجنسين).

. مهندس مدني (للجنسين).

. سائق (للرجال).

. مدير التطوع (للجنسين).

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، مع كتابة المسمى الوظيفي المطلوب في عنوان البريد، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو تاريخ 17 أغسطس 2019م.