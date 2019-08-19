وظائف شاغرة للجنسين في جمعية ساعد بعرعر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية ساعد الخيرية بعرعر، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– محاسب.

– سكرتير تنفيذي.

– مدير برامج.

– مدير تسويق.

– مدير تطوع.

– مدير موارد بشرية.

– مدير علاقات عامة وإعلام.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية وصورة للهوية وصور للشهادات العلمية والخبرات في ملف بصيغة (؛PNG – JPG -PDF) معنونة بالوظيفة المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 18-12-1440هـ، ويستمر لمدة أسبوع فقط.