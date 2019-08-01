وظائف شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، والفنون الجميلة، الرسومات)، أو أي مجال ذي صلة.

. مطور نظم أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات)، أو المجالات ذات صلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).