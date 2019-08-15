وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في نسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساح كميات.

. فني مختبر.

. موظفي المطبخ.

. فنيين تكييف.

. دهان.

. ممرض.

. فني ميكانيكي.

. مدير.

. مساعد كهربائي.

. كهربائي.

. فني مدني.

. سائقي حافلات.

. رئيس مهندسي البناء.

. طاهي مطبخ.

. موظفي مراقبة المخيم.

. فني صيانة.

. مشرف الإقامة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).