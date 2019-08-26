وظائف صحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي لوحدة القلب (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص القلب والأوعية الدموية، أو المجالات ذات الصلة.

– استشاري تخدير: شهادة الدكتوراه أو والزمالة في تخصص التخدير.

– أخصائي علاج تنفسي (للسعوديين): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الرعاية التنفسية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).