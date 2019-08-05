وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التعليم الصحي والترويج (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص التربية الصحية، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

. مدير علم الأمراض والطب المخبري: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص علم الأمراض والطب المخبري.

. سكرتير تنفيذي ثانٍ (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، السكرتارية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)