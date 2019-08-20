وظائف عبر تمهير في شركة ميدغلف للتأمين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي موارد بشرية)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للشروط الموضحة بالرابط أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي موارد بشرية (للجنسين – وظيفة واحدة).

وصف التدريب:

– تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

المهام التدريبية:

1- تنفيذ العمليات: تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات.

2- تنفيذ السياسات: تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة.

3- تقييم العمليات: دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.

4- الدعم الإداري: دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حديثو التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

3- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا