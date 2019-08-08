وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رسام- تصاميم وصياغة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الصياغة، الرسم الهندسي)، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. مهندس المعايير: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).