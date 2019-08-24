وظائف في مجموعة البحري في الرياض

وظائف في مجموعة البحري في الرياض

2019/08/24
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة بمجال رعاية العملاء، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي رعاية العملاء Customer Care Specialist)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– أخصائي رعاية العملاء (Customer Care Specialist).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة) أو ما يعادلها
2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الشحن التجاري.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 2019/08/24م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم