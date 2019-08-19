وظائف لحديثي التخرج عبر برنامج تمهير في شركة تحكم

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب القبول لحديثي التخرج عبر برنامج (تمهير) لحملة البكالوريوس في التخصصات التقنية والإدارية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات والوظائف:

1- ضمان الجودة (Quality Assurance).

2- مُنسق مشروع (Project Coordinator).

3- مطوّر تطبيقات أندرويد (Andriod Developer).

4- مطوّر برامج (Software Developer).

5- دعم فني (Technical Support).

6- أخصائي شبكات (Network Specialist).

7- اختبار التطبيقات (Application Tester).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حديثو التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/08/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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