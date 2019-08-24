وظائف للنساء في شركة صلة بجميع مدن المملكة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة صلة (برنامج العمل عن بعد) توفر وظائف نسائية (للعمل عن بعد) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بجميع مناطق المملكة، بالمسميات التالية (مُمثلة خدمة عملاء، ومساعدة تقنية معلومات، ومُصممة جرافيك، وأخصائية توظيف)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة تجيد استخدام الحاسب آلي ومتصفحات الإنترنت، وتوفير بيئة العمل المنزلية (جهاز حاسب آلي وانترنت عالي السرعة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثلة خدمة عملاء:

2- مساعدة تقنية معلومات:

3- مُصممة جرافيك:

4- أخصائية توظيف:

5- مُمثلة خدمة عملاء

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الروابط التالي:

1- ممثلة خدمة عملاء: اضغط هنا

2- مساعدة تقنية معلومات: اضغط هنا

3- مصممة جرافيك: اضغط هنا

4- أخصائية توظيف: اضغط هنا

5- ممثلة خدمة عملاء: اضغط هنا