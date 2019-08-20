وظائف ممرض قانوني شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، مع وجود خبرات سابقة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مسؤول تمريض (عدد 99 وظيفة).

. ممرض قانوني أول (عدد 50 وظيفة).

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).