وظائف نسائية شاغرة لدى شركة البلاد للاستشارات بمناطق المملكة

وظائف نسائية شاغرة لدى شركة البلاد للاستشارات بمناطق المملكة

2019/08/16
الساعة 11:37 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البلاد للاستشارات والحلول- المتخصصة متخصصة في الخدمات التشغيلية والاستشارات وتوفير الكوادر السعودية لمعلمات رياض الأطفال وموظفات خدمات بالمدارس الحكومية- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للنساء، على مسمى “مقدمة خدمات”؛ وذلك للعمل ضمن مشروع تطوير برامج الطفولة المبكرة في مدارس تعليم رياض الأطفال الحكومية في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

– خلو المتقدمة من السوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن تكون المتقدمة لائقة طبيًّا.

– القيام بمهام الوظيفة وفق شروطها وواجباتها.

– اجتياز الكشف الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الشركة، أنّ على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن إلكترونيًّا، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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