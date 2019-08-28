وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور

وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور

2019/08/28
الساعة 4:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من محايل عسير، والمجمعة.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائيات تربية خاصة، وممرضات (محايل عسير).

. أخصائيات إعاقة سمعية أو اضطرابات تواصل- تخاطب (المجمعة).

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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