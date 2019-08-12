وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف- البناء والتفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مهندس أول- مشتريات المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

. مهندس أول- مشاريع الموقع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).