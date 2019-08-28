وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف المعدات الدوارة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

. محلل نظم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).