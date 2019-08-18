وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى وزارة النقل

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت وزارة النقل السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية والإدارية، لخريجي الشهادة الجامعية، وذلك وفق التخصصات التالية:
– هندسة سلامة الطرق.
– هندسة مدنية.
– أمن المعلومات.
– إدارة الأداء.
– التخطيط الاستراتيجي.
– التخصيص.
– إدارة المشاريع.
– هندسة صناعية.
– تطوير الأعمال.
– تقنية المعلومات.
– موارد بشرية.
– المالية.
– إدارة البيانات والمعلومات.
وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن إعلان الوظائف، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).