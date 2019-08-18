وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى وزارة النقل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة النقل السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية والإدارية، لخريجي الشهادة الجامعية، وذلك وفق التخصصات التالية:

– هندسة سلامة الطرق.

– هندسة مدنية.

– أمن المعلومات.

– إدارة الأداء.

– التخطيط الاستراتيجي.

– التخصيص.

– إدارة المشاريع.

– هندسة صناعية.

– تطوير الأعمال.

– تقنية المعلومات.

– موارد بشرية.

– المالية.

– إدارة البيانات والمعلومات.

وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن إعلان الوظائف، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).