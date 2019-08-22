وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى سبكيم للبتروكيماويات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، التكنولوجيا)، أو ما يعادلها.

. مشغل وحدات- مصنع: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي تخطيط الطلبات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).