وظيفة شاغرة لدى شركة البحري بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “منسق المحاسبة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)