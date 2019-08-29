وفاة ابنة مدرب برشلونة السابق

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق لـ برشلونة الإسباني وللمنتخب الإسباني، عن وفاة ابنته صاحبة التسعة أعوام بسبب مرض السرطان.

وقالت شبكة سكاي نيوز أن لويس إنريكي، أعلن أن وفاة ابنته جاء بسبب مرض سرطان العظم والذي أُصيب به في آخر خمسة أشهر.

وكتب لويس إنريكي عبر حسابه في تويتر: سنفتقدك كثيرًا، ولكننا سنتذكرك حتى نهاية حياتنا، وأتمنى أن نتقابل مجددًا في المستقبل.

وكان لويس إنريكي أعلن استقالته من تدريب المنتخب الإسباني من قبل وذلك قبل وفاة ابنته.

تُوج لويس إنريكي، بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة، كمدرب في عام 2015 بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.