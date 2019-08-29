وفد الصناعات العسكرية يختتم زيارة تعاون وتمكين لجنوب أفريقيا

المواطن - الرياض

ترأس محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي وفد الهيئة في زيارته لجمهورية جنوب أفريقيا والتي استعرض فيها أبرز التطورات في مجال الصناعات العسكرية وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ونظيرتها مؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا “Armscor”.

وقد ناقش المحافظ العديد من الموضوعات المهمة بين الجانبين بعد أن أُطلع على آخر مستجدات المشاريع المستقبلية بين المصنعين المحليين وعدد من الشركات الجنوب أفريقية.

من ناحيته أكد محافظ الهيئة، على أهمية هذه الزيارة، والتي تهدف إلى دعم وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديد فرص التعاون مع العديد من الدول بغية بناء قدرات مستدامة بالشراكة مع المصنّعين المحليّين.

وأضح أن مثل هذه الخطوات الجادة من شأنها تسريع عملية بناء القدرات المحلية والرفع من جودتها، بما يتوافق مع طموحات المملكة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي بتوطين هذا القطاع الحيوي الهام.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تكرّس جهودها من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، ورفع الجاهزية العسكرية من خلال توطين هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، كما تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.