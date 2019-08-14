وفد حوثي لخامنئي: ولايتك امتداد لولاية رسول الله!

المواطن - متابعة

قال موقع المرشد الإيراني إن علي خامنئي استقبل، أمس الثلاثاء، وفداً من الحوثيين، وتسلم رسالة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وحسب الموقع، فقد مجّد المرشد الإيراني الحوثيين ووعدهم بالنصر، كما قدم التعازي بمناسبة مقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك، ومدح أسرة الحوثي.

وقال خامنئي: “إن الحفاظ على الوحدة اليمنية بين كافة العقائد الدينية والقوميات بحاجة إلى حوار يمني – يمني”، علماً بأن اليمن فيه قومية وعقيدة واحدة، بحسب ما ذكرت العربية.

كما تفاخر خامنئي بمواقف إيران “المعادية لأمريكا والغرب”. وأضاف: “هذه المواقف ليست من منطلق التعصب بل مبنية على الواقع ونتيجة لتصرفات المسؤولين الأمريكيين والغربيين”، وفق قوله.

ورأس الوفد محمد عبدالسلام، المتحدث باسم ميليشيات الحوثي الذي بلغ تحيات عبدالملك للمرشد الإيراني، قائلاً لخامنئي إن الحوثيين يعتبرون “ولاية خامنئي هي امتداد لولاية رسول الله وعلي بن أبي طالب”، على حد تعبيره.