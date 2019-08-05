وكيل محافظة بارق يلتقي مرضى مركز الرعاية الصحية

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

تفقَّد وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر منشط، اليوم، مركز الرعاية الصحية الأولية بوادي الخير التابع لمركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق وذلك ضمن جولاته على عدد من المرافق الحكومية والصحية بالمحافظة.

واطلع وكيل المحافظة خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، كما التقى بعدد من المرضى.

وأكد ” منشط ” أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.