وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة 

المواطن - واس

تعافت الأسهم الأمريكية اليوم بعد أن دفع انحسار موجة صعود للسندات وأنباء عن تحفيز اقتصادي محتمل في ألمانيا ، المستثمرين للعودة لشراء الأسهم، لكن المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت سجلت ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 306.62 نقطة، أو 1.2 بالمئة، إلى 25886.01 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 41.08 نقطة، أو 1.44 بالمئة، لينهي الجلسة عند 2888.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 129.38 نقطة، أو 1.67 بالمئة، إلى 7895.99 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 1.53 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.03 بالمئة وناسداك 0.79 بالمئة.