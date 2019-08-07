ياسر القحطاني: سعود كريري ساهم في فوز الهلال الكبير

المواطن - محمد سمعه

أشاد ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السابق بحديث سعود كريري مدير الكرة في الهلال مع لاعبي الأزرق، وذلك بعد فوز الهلال على النادي الأهلي بالأمس برباعية مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب ياسر القحطاني تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “أوجّه رسالة شكر لأخوي سعود كريري اللي متأكد أن كلامه مع اللاعبين بين الشوطين كان من أسباب هذا الفوز، والثانية لنجمنا الصاعد محمد الدوسري”.

وأضاف القحطاني: ننتظر الكثير من محمد الدوسري في الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الهلال فاز بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وستُقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

من ناحية أخرى حرص النجم الليبي طارق التايب لاعب نادي الهلال والمنتخب الليبي سابقًا على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال، بعد الفوز بالأمس على الأهلي برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب طارق التايب عبر حسابه في تويتر: “مبروك الفوز لجماهير الزعيم، وباقي شوط ثانٍ في الرياض، نهدأ ونركز لأن الإياب راح يكون أصعب، بالتوفيق للزعيم”.