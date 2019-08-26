يحصل على 18 ألف ريال إيجار شقتين.. فهل يتوقف عنه حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

شدّد حساب المواطن على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل وتحديث البيانات عبر الموقع المخصص للبرنامج وفق المستجدات.

وردّ حساب المواطن على شخص يمتلك شقتين ويريد تأجيرهما بمبلغ 18 ألف ريال ويسأل عن كيفية الإفصاح عن هذا الدخل بالقول: في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه بنوع ومصدر الدخل ” غير ذلك ” حيث يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم.

وتابع حساب المواطن: ويمكنك معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).

وفي سياق متصل لفت حساب المواطن إلى أن نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرون لشهر سبتمبر صدرت بتاريخ 25/8/2019 ويمكنك معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الدخول لحسابك ثم الانتقال إلى قسم دراسة الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.