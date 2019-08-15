يريد تعديل موعد إصدار فاتورة الكهرباء والشركة ترد

يريد تعديل موعد إصدار فاتورة الكهرباء والشركة ترد

2019/08/15
الساعة 11:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عداد كهرباء فاتورة الكهرباء السعودية
المواطن - الرياض

أكد مستفيد أن فاتورة الكهرباء صدرت اليوم الخميس كما هي العادة في كل شهر، موضحًا أنه يريد معرفة إمكانية تعديل موعد صدورها، لأن خلال هذه الفترة لا يوجد معه ما يكفي من مال لنهاية الشهر.

وردت السعودية للكهرباء على الاستفسار بالقول إنه قد يختلف تاريخ إصدار الفاتورة من شهر إلى شهر بحسب دورة القراءة من قبل الشركة، موضحةً أن بداية تاريخ استحقاق دفع مبلغ الفاتورة هو 28 من كل شهر ميلادي.

في سياق آخر، شددت الكهرباء على أن الفاتورة تُصدر برسوم العداد فقط.

وقالت السعودية للكهرباء إن الفاتورة الثابتة هي خدمة تقدمها الشركة تُمكن المستفيد من سداد قيمة الاستهلاك عبر أقساط شهرية متساوية لتلافي ارتفاع فواتير الصيف.

وأوضحت الكهرباء أن المشترك يستطيع التغيير من سلوكه الاستهلاكي والترشيد عبر الفاتورة الثابتة، وذلك بأن يكون الرصيد له، وإن كان عليه مستحقات فهناك إمكانية تقسيط المبالغ لسنة مقبلة أخرى.

 



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