يناير المقبل.. السوبر السعودي بين النصر والتعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأحد، عن إقامة مباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون في المملكة، شهر يناير المقبل.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة التي تُقام مباراة كأس السوبر السعودي داخل المملكة، حيث احتضنت لندن الثلاث نسخ الماضية من البطولة.

ويواجه النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2019، بعد تتويج العالمي بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يخوض سكري القصيم المباراة عقب فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة قوية مع الهلال، فيما قدم التعاون موسمًا استثنائيًّا؛ وكلل مجهوده بالحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.