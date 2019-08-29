يوسف بلايلي أهلاوي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الجزائري يوسف بلايلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، أنهى رسميًا إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب يوسف بلايلي قادمًا من الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022.

ويُعد يوسف بلايلي صاحب الـ27 عامًا واحدًا من أبرز لاعبي الترجي التونسي، وساهم في تتويج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع يوسف بلايلي خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن إدارة النادي الأهلي نجح في حسم الصفقة.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتصحيح مسار الراقي، أملًا في الظهور بمستوى مميز هذا الموسم.