يوسف عنبر: الأخضر تجاوز الصعوبات

المواطن - محمد سمعه

أكّد المدرب الوطني يوسف عنبر المدير الفني المؤقت لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تجاوز الأخضر للصعوبات التي واجهته أثناء التحضيرات استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019.

وقال يوسف عنبر: حقيقة، الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لم يُقصرا مع المنتخب ووفّرا كل سبل الراحة لنا، والصعوبات والتي واجهتنا هي قدوم اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمعسكر الأخضر.

وتابع يوسف عنبر: نُقدر تمامًا أن الأندية تستعدّ حاليًا للموسم الجديد، وللمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، والصعوبات تمثلت كذلك في حضور اللاعبين بشكل متأخر من خارج المملكة إلى معسكر الأخضر نظرًا لتواجدهم في ألمانيا والنمسا في معسكرات أنديتهم.

وكان الأخضر وافق على رحيل يزيد البكر من معسكر المنتخب إلى الأهلي، وهارون كمارا إلى الاتحاد تمهيدًا للمشاركة مع الناديين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وستُقام مباراة السعودية والكويت، اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب فرانسوا حريري في العراق.