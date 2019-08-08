يوفنتوس يتراجع عن بيع ديبالا

المواطن - مروة نبيل

تراجعت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي عن صفقة بيع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي تمسك باستمرار ديبالا في صفوفه الموسم الرياضي المقبل، ورفض العروض المقدمة لرحيله.

وأكدت تقارير صحافية، أن ديبالا لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي توتنهام بشأن بعض البنود الشخصية في عقده، حيث طلب 300 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم الذي يفوق راتب قائد الفريق هاري كين “26 ألف إسترليني”.

وكان ديبالا قريبًا من الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها البلجيكي لوكاكو إلى يوفنتوس، ولكن تعطلت الصفقة، واقترب نجم الشياطين الحمر من إنتر ميلان.

ونجح النجم الأرجنتيني ديبالا في تسجيل 10 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم الماضي، رغم قلة مشاركاته بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.