يوفنتوس يرفض الصفقات التبادلية مع الإنتر

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن يوفنتوس يرفض عقد أي صفقة تبادلية مع نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إلى أن نادي يوفنتوس عقد اتفاقًا مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد، خاصة بعدما رفض جميع العروض التي قُدمت له من ناديي روما ونابولي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس يمتلك فرصة التعاقد مع إيكاردي مقابل الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أن إدارة السيدة العجوز ترفض عقد هذه الصفقة التبادلية.

وكانت تقارير صحافية سابقة، قد أكدت أن يوفنتوس رفض انتقال ديبالا إلى صفوف الإنتر، لعدم رغبته في منح منافسه المباشر سلاحًا هجوميًا جديدًا، بعد تعاقد النيراتزوري مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأعلن إنتر ميلان من قبل، أن إيكاردي خارج حسابات الفريق في الموسم الرياضي المقبل، مما يعني أنه قد يتم الاستغناء عنه بأقل من قيمته في نهاية الميركاتو الصيفي أو يستمر المهاجم الأرجنتيني دون أن يشارك في المباريات.