يوفنتوس يسعى للتخلص من نجمه

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلص من نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني إيمري تشان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، إلى أن نادي يوفنتوس كثف اتصالاته مع ناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، سعيًا للتخلص من تشان.

وأضافت أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيسي، يسعى لإيجاد عرض جيد للاعبه الألماني إيمري تشان، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني ماوريسيو ساري.

وأوضحت أن يوفنتوس استأنف مفاوضاته مع برشلونة بشأن إيمري تشان، خاصةً أن البارشا كان مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب الألماني، بجانب بايرن ميونيخ.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يقيم تشان، بما لا يقل عن 30 إلى 35 مليون يورو، الأمر الذي سيمنحه فرصة الحصول على ربح مالي كبير، خاصة أنه تعاقد معه في صفقة انتقال حر.