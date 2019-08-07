يوفنتوس يعلن ضم دانيلو ورحيل كانسيلو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، البرازيلي دانيلو، في صفقة تبادلية مع السيتيزن.

وذكر نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي، أنه توصل لاتفاق حول انتقال دانيلو بشكل نهائي إلى صفوفه، في صفقة تبلغ قيمتها 37 مليون يورو، تستحق الدفع على 3 سنوات.

وأضاف موقع نادي يوفنتوس الإيطالي، أن الظهير البرازيلي دانيلو وقع على عقد لمدة 5 سنوات، لينتهي تعاقده في 30 يونيو 2024.

وكشف يوفنتوس عن رحيل لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو، يتم دفعها على 3 سنوات.

وأشار نادي يوفنتوس الإيطالي إلى أنه سيحصل على 28.6 مليون يورو من وراء الصفقة التبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي.