يوم حاسم لـ الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

ينتهي اليوم السبت، سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، حيث يُسابق كل ناد الزمن من أجل التعاقد مع الصفقات المناسبة والتي تُحقق طموحاته في موسم 2019-2020.

وكانت الإثارة لاتزال متواصلة في سوق الانتقالات، بعدما أعلن الأهلي بالأمس عن ضمه للجزائري يوسف بلايلي ومحمد المجحد والبرازيلي لوكاس ليما.

كما أعلن الهلال أمس، عن حسمه لصفقة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار بالتعاقد معه وبشكل رسمي من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

من ضمن اللحظات والتي لا تُنسى في الميركاتو الصيفي الجاري، هو نجاح الهلال في الإبقاء على لاعبه سالم الدوسري وتجديد عقده لـ ثلاث سنوات خاصة بعدما اهتم النصر والأهلي بالتعاقد معه.

الأهلي الأكثر استفادة

وربما يكون الأهلي الأكثر استفادة في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن الراقي نجح في إبرام ثلاث صفقات، بعد تعادله المخيب في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي العدالة.

ويذكر أن جمهور الأهلي كان قال بأن التعادل مع العدالة قد يكون صدمة إيجابية للراقي من أجل ضم أفضل الصفقات قبل نهاية الميركاتو الصيفي، ومن أجل المنافسة على الألقاب كذلك.

أهم الصفقات للنصر والاتحاد

وكان النصر نجح في ضم اللاعب عبد الفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات، بينما تمكن الاتحاد من ضم هارون كمارا من صفوف نادي القادسية.