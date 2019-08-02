يونايتد يقترب من ضم ماندزوكيتش

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي عن تطوّر جديد في مفاوضات مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الكراوتي ماريو ماندزوكيتش.

وأكدت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، أن مانشستر يونايتد وصل لمراحل متقدمة في المفاوضات بشأن ماندزوكيتش، والتي ستكون بعيدة عن الصفقة التبادلية المرتقبة بين الناديين، بشأن باولو ديبالا وروميلو لوكاكو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن صفقة الكرواتي ماندزوكيتش صاحب الـ33 عامًا، ستحسم لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي بمقابل يتراوح بين 10 و15 مليون يورو فقط.

وكان ماندزوكيتش قد جدد عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي، في أبريل الماضي، حتى صيف 2021، إلا أنه أصبح خارج حسابات مدرب الفريق الجديد ماوريسيو ساري.