يونايتد يُدين العنصرية ضد بوجبا

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًّا بشأن العنصرية التي تعرض لها نجمه الفرنسي بول بوجبا، بعد التعادل مع وولفرهامبتون بالأمس.

ولعب مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأهدر بوجبا ركلة جزاء، لتُهاجمه الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: “يشعر الجميع في مانشستر يونايتد بالاشمئزاز من الانتهاكات العنصرية التي استهدفت بول بوجبا بالأمس”.

وتابع: “كل من عبر عن هذه الآراء لا يمثل قيم نادينا العظيم، ومن المشجع أن نرى الغالبية العظمى من جماهيرنا على مواقع التواصل الاجتماعي تدين الأمر”.

وأضاف: “مانشستر يونايتد لا يتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز.. سنعمل لتحديد القلة المتورطة في هذا الحادث واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، كما نشجع مجموعات التواصل الاجتماعي على اتخاذ موقف مماثل”.