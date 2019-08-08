يويفا يستبعد محمد صلاح والأرقام تُنصفه

المواطن - مروة نبيل

فاجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الجماهير باستبعاد نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/ 2019.

استبعاد محمد صلاح

وأعلن يويفا، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الشامبيونزليج الموسم الماضي، وشهدت استبعاد محمد صلاح من المنافسة، وضم الثلاثي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

وأعرب محبو النجم المصري عن استيائهم من استبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، رغم دوره الكبير في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول باللقب.

محمد صلاح

وتألق محمد صلاح بشكل لافت مع الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي، وساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث سجل أكثر من هدف، وأصبح أول لاعب مصري يهز الشباك في نهائي الشامبيونزليج.

وفي الوقت الذي استبعد يويفا محمد صلاح من جائزة الأفضل، تم اختياره اليوم كأفضل مهاجمي الريدز في القرن الـ21، وذلك حسبما أعلن موقع “ليفربول دوت كوم”.

وتحدث الموقع الإنجليزي عن صلاح قائلًا: “محمد صلاح حقق نجاحات رائعة وأرقامًا قياسية خلال موسمين فقط هما فترة مشواره مع نادى ليفربول، حيث خاض 105 مباراة بقميص الريدز في مختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية”.

وأضاف أن محمد صلاح نجح في تسجيل 71 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في جميع البطولات بمعدل 0.68 هدف في المباراة الواحدة.

وتابع: “لم تتوقف نجاحات محمد صلاح مع ليفربول عند هذا الحد، بعدما ساهم في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2005”.