يويفا يُكرم دورتموند

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الأربعاء، عن تكريمه لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، لحرصه الشديد على مكافحة العنصرية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن التكريم سيكون خلال حفل إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته، يوم غد الخميس.

وذكر بيان “يويفا”: “بوروسيا دورتموند اشتهر بكفاحه لفترة طويلة ضد العنصرية، إضافة لموقفه الواضح تجاه حقوق اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي”.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه والذي سيتسلم الجائزة في موناكو: “الالتزام الاجتماعي مهم للغاية بالنسبة لبوروسيا دورتموند. نشعر بالسعادة لتقدير هذا من خلال جائزة اليويفا”.