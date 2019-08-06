٣٠٠ كرسي متحرك من زمزم التطوعية لمستشفيات المشاعر المقدسة

المواطن - جدة

قدّمت جمعية زمزم ٣٠٠ كرسي متحرك لكل من مستشفى منى للطوارئ ومستشفى عرفات العام بواقع ١٥٠ كرسياً متحركاً لكل منهما لتوزيعها في مستشفيات المشاعر.

وبتنسيق من إدارة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة العاصمة المقدسة قام نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم الدكتور عبدالله المطرفي وبرفقة مدير فرع المنطقة المركزية ومدير البرامج الميدانية والعلاقات العامة بزيارة مستشفى منى للطوارئ وقدّم له ١٥٠ كرسياً بحضور مديرة برنامج المشاركة المجتمعية ومدير المستشفى ومسؤول المستودعات ثم انتقل إلى عرفات وبحضور مديرة برنامج المشاركة المجتمعية سلم كذلك١٥٠ كرسياً لمدير المستشفى عرفات العام.

ونوّه نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن هذا العدد من الكراسي هو جزء من مساهمات جمعية زمزم مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة مشيراً إلى الأثر المتعدي لهذه المبادرة على ما تقدمه مستشفيات المشاعر من خدمات جليلة للحجاج الذين تتم خدمتهم ولا يستطيعون الخروج منها إلا إذا توفرت لهم هذه الكراسي وكذلك على نفسية الحاج الذي سيتمكن من العودة لمخيمه وإكمال نسكه مع رفقته.

يأتي ذلك انطلاقاً من مذكرة التعاون بين جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية ومديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة، وحرصاً من الجمعية على المساهمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن إطار مساعي حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.