٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة بتبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

وزّعت أمانة منطقة تبوك 90 حاوية ضمن مشروع استثماري يهدف إلى توزيع 350 حاوية صديقة للبيئة على عدة مراحل في أنحاء متعددة من المدينة لتجميع الملابس المستعملة والاستفادة منها.

وقال مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد المخلفي بأن الأمانة ومن خلال طرحها لهذا المشروع الاستثماري تهدف إلى وقف عشوائية رمي الملابس المستعملة في حاويات النفايات المنزلية.

وأبان أن الأمانة تسعى من خلال المشروع إلى توزيع 350 حاوية لتجميع الملابس المستعملة والاستفادة منها وذلك من خلال عدة مراحل، حيث تم توزيع 90 حاوية في المرحلة الأولى وسيتم توزيع الحاويات المتبقية ضمن مراحل متتابعة بإذن الله تعالى.

وأوضح المهندس المخلفي أن هذه الحاويات تعمل بالطاقة الشمسية وتتميز بأنها مصممة بنمط حديث وأنيق، كما أنها محكمة الإغلاق لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض إضافة لمقاومتها للرطوبة ومياه الأمطار.