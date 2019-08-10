10 آلاف تذكرة هدية لجماهير النصر ضد السد

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة العالمي، برئاسة الدكتور صفوان السويكت، التكفل بقيمة 10 آلاف تذكرة لمباراة النصر ضد السد القطري.

وأوضح حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هذه الخطوة جاءت تقديرًا لدور الجماهير في دعمها ومساندتها ودورها مع الفريق، مشيرة إلى أن مجلس جماهير العالمي سيتولى توزيعها غدًا في ملعب المباراة.

وكان محب العالمي الأمير محمد بن بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن قد تكفل بقيمة ألف تذكرة لمباراة النصر ضد السد القطري؛ دعمًا منه لجماهير الأصفر، وثمن مجلس الإدارة له هذه المبادرة الداعمة وغير المستغربة منه.

النصر ضد السد:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد السد القطري، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد السد القطري؛ لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.