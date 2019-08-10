10 لاعبين من الدوري السعودي في التشكيلة المثالية بآسيا

المواطن - مروة نبيل

سيطر لاعبو الدوري السعودي للمحترفين على التشكيلة المثالية في منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لإياب ثمن النهائي، والتي شهدت تواجد 10 لاعبين من دوري المحترفين، مؤكدًا أنه كان أسبوعًا مثاليًا للأندية السعودية.

وتواجد 3 لاعبين من الهلال وهم؛ يانج هون سو، ياسر الشمراني وعبدالله الحافظ، ومثلهم من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وهم؛ حارس المرمى محمد العويس، حسين عبدالغني وعبدالفتاح عسيري.

كما تواجد في تشكيلة الأفضل، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأرجنتيني إميليانو فيتشيو والبرازيلي رومارينهو، ونجما النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو، بالإضافة إلى لاعب السد أكرم عفيف.

وتأهّل الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ليُلاقي الاتحاد، فيما سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره السد القطري.