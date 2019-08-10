10 مرشحين للفوز بجائزة بوشكاش من FIFA

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن المرشحين العشرة لنيل جائزة بوشكاش عن أفضل هدف تم إحرازه في عام 2019.

وتواجد في قائمة المرشحين كل من:

1. خوان فيرناندو كوينتيرو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني ومنتخب كولومبيا.

2. البرازيلي ماتيوس كونها لاعب نادي لايبزيج الألماني.

3. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

4. الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

5. الكاميرونية أجارا نشوت لاعبة المنتخب الكاميروني للسيدات.

6. الإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا الإيطالي.

7. الأمريكية إيمي رودريغيز لاعبة نادي يوتا رويالز الأمريكي.

8. الإيرلندية بيلي سيمبسون لاعبة نادي كليفتونفيل ليديز من إيرلندا الشمالية.

9. الروماني دانييل زوري لاعب نادي ديبيريشني المجري.

10. الإنجليزي أندروس تاونسند لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

من ناحية أخرى، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق عن عشرة مرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2019، بجانب الكشف عن 10 مرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في العالم عن العام ذاته.

وجاء في قائمة المدربين المرشحين كل من :

1. الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر.

2. الفرنسي ديدديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي.

3. الأرجنتيني مارسيلو خالاردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني.

4. الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو.

5. الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

6. الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

7. الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

8. البرتغالي فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال.

9. الهولندي إيريك تين هاج مدرب نادي أياكس امستردام الهولندي.

10. البرازيلي تيتي مدرب منتخب البرازيل.

أما قائمة اللاعبين المرشحة لنيل لقب الأفضل من فيفا فهم:

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

2. الهولندي فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة الإسباني.

3. الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.

4. الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

5. إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

6. السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.

7. الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

8. الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

9. المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

10. الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

جائزة بوشكاش ⚽️ #Puskas:

المرشحون:

1⃣ ماتيوس كونها

2⃣ خوان فرناندو كوينتيرو

3⃣ زلاتان إبراهيموفيتش

4⃣ ليونيل ميسي

5⃣ أجارا نشوت

6⃣ فابيو كوالياريلا

7⃣ إيمي رودريجيز

8⃣ بيلي سيمسون

9⃣ أندروس تاونسند

🔟 دانييل زوري

التصويت مفتوح الآن 👈 https://t.co/jB1MOXLqJZ pic.twitter.com/tqifKzJMFf — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) August 19, 2019