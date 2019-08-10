10 نصائح لبداية العام الدراسي الجديد

المواطن - الرياض

العودة إلى المدارس والجامعات تمثل بداية قوية للكثير من الطلاب والطالبات، لكن في بعض الحالات يحدث نوع من التراخي مع مرور الوقت واقتراب موعد الاختبارات.

وفي بداية العام الدراسي يتحمس الجميع في حين يرى البعض صعوبة في الانتقال إلى المدارس خاصة طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى في التعليم الابتدائي.

فيما يلي عدد من النصائح لبداية عام دراسي جديد بشكل جيد:

– الاستعداد النفسي للدراسة فهذا الأمر له عامل مهم من خلال تهيئة الطلاب للمرحلة الجديدة.

– النوم المبكر والاستيقاظ المبكر وهذا الأمر يستوجب التدريب قبل بداية العام الدراسي فيجب في الشهر الأخير من الإجازة أن يتم تنظيم وقت النوم والاستيقاظ حتى لا يحدث خلل في الساعة البيولوجية للجسم أثناء الدراسة.

– مراجعة المعارف الأساسية، فالمراجعة الدورية توفر الكثير من الجهد وعناء تراكم المعارف.

ـ عدم المبالغة في شراء الأدوات المدرسية، أو اقتناء أدوات مدرسية غالية أو بسعر مبالغ فيه.

– التفاؤل بالقسم الجديد وبالمرحلة الجديدة التي انتقلتم إليها لأنها تقربكم خطوة من تحقيق أهدافكم.

– المواظبة على قراءة القرآن والصلاة في موعدها لأنها تنظم الوقت وتمنح راحة وهدوءاً وسكينة.

– طاعة وإعانة الأساتذة.

– معاملة الزملاء بلطف ومحبة.

– النصيحة سلوك إسلامي مُحبّب.

– التحلي بالصدق دائماً وبناء علاقات جديدة.