10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية والتدريبية التعليمية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف).

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف محاكاة مناوب- الهوك (تبوك).

. فني صيانة أنظمة الوقود (الرياض).

. فني صيانة محركات (الرياض).

. فني صيانة أنظمة إلكترونيات (الرياض).

. قائد معايير التدريب والتقييم (الطائف).

. فني معدات أرضية- الهوك (تبوك).

. مستشار صيانة رحلات الطائرات- التورنادو (الظهران).

. مدقق- التقييم (الظهران).

. مدرب تحليل الصور (الرياض).

. معلم صفوف ابتدائية (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)